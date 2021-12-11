Хэмилтон показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Абу-Даби», Мазепин занял последнее место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Абу-Даби» — 1.23,274.

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (отставание — +0,214), на третьей строчке — партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,751).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее, 20-е место (+3,058). Его партнер по команде, Мик Шумахер показал 19-е время (+2,066).

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря. Сегодня, 11 декабря состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).