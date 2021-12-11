Пиастри досрочно стал чемпионом «Формулы-2» в дебютный сезон
Австралийский гонщик Пиастри досрочно стал чемпионом «Формулы-2»
12:21
Австралийский гонщик Оскар Пиастри («Према») стал чемпионом «Формулы-2».
Благодаря финишу на третьем месте в первой гонке заключительного этапа сезона в Абу-Даби пилот досрочно обеспечил себе первое место в личном зачете по итогам сезона-2021. На счету Пиастри 227,5 очка, у его партнера по команде и ближайшего преследователя в чемпионате Роберта Шварцмана 170 очков. Россиянин лишился математических шансов на то, чтобы догнать австралийца в личном зачете за 2 оставшихся гонки.
? OSCAR PIASTRI ?— Formula 2 (@Formula2) December 11, 2021
? 2021 FORMULA 2 CHAMPION ?#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/2Uaf0VScGR
Пиастри проводит дебютный сезон в «Формуле-2», в прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3». С сезона-2022 гонщик станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».
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