Пиастри досрочно стал чемпионом «Формулы-2» в дебютный сезон

Австралийский гонщик Оскар Пиастри («Према») стал чемпионом «Формулы-2».

Благодаря финишу на третьем месте в первой гонке заключительного этапа сезона в Абу-Даби пилот досрочно обеспечил себе первое место в личном зачете по итогам сезона-2021. На счету Пиастри 227,5 очка, у его партнера по команде и ближайшего преследователя в чемпионате Роберта Шварцмана 170 очков. Россиянин лишился математических шансов на то, чтобы догнать австралийца в личном зачете за 2 оставшихся гонки.

Пиастри проводит дебютный сезон в «Формуле-2», в прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3». С сезона-2022 гонщик станет резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».