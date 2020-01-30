Хэмилтон опроверг слухи о переговорах по новому контракту с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опроверг слухи о переговорах с командой по поводу нового контракта. Текущее соглашение шестикратного чемпиона мира с «серебряными стрелами» рассчитано до конца 2020 года.

— Мы с Тото Вольфом (исполнительный директор «Мерседеса») даже не начинали переговоры по контракту, — цитирует Autosport Хэмилтона. — Нет никаких переговоров, пресса раздувает слухи.

Ранее издание La Gazetta dello Sport сообщало, что «Мерседес» предложил Хэмилтону контракт на два года с зарплатой в размере 45 миллионов долларов в год, однако 35-летний британец выдвинул следующие условия: соглашение до конца сезона-2024 или 2025, зарплата в 60 миллионов долларов в год.