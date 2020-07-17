Хэмилтон — лучший по итогам первой практики «Гран-при Венгрии», Квят — 16-й
13:36
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».
Время британца — 1.16,003. Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу», Валттери Боттас (+0,086), третий результат — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» (+0,527). Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 16-й строчке (+2,289), его партнер по команде Пьер Гасли стал единственным пилотом, который так и не появился на трассе — у француза возникли проблемы с двигателем.
CLASSIFICATION: END OF FP1— Formula 1 (@F1) July 17, 2020
Mercedes x 2 from Racing Point x 2 in the opening session at the Hungaroring ??#HungarianGP ?? #F1 pic.twitter.com/n7yVcvuokx
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