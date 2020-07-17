Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».

Время британца — 1.16,003. Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу», Валттери Боттас (+0,086), третий результат — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» (+0,527). Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 16-й строчке (+2,289), его партнер по команде Пьер Гасли стал единственным пилотом, который так и не появился на трассе — у француза возникли проблемы с двигателем.