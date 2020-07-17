Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон — лучший по итогам первой практики «Гран-при Венгрии», Квят — 16-й

13:36
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».

Время британца — 1.16,003. Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу», Валттери Боттас (+0,086), третий результат — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» (+0,527). Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 16-й строчке (+2,289), его партнер по команде Пьер Гасли стал единственным пилотом, который так и не появился на трассе — у француза возникли проблемы с двигателем.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир