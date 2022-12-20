Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможностях болида австрийской команды и сравнил Серхио Переса с Максом Ферстаппеном.

«Макс способен увеличить границы возможностей болида. Нельзя это сравнить с другими. Реальные возможности нашего болида отражает скорость Переса, а он очень хороший гонщик «Формулы-1», но он не Ферстаппен. Мы также оказались лучше конкурентов в стратегии, и нельзя упускать из виду уровень Ферстаппена. Мы знаем, что он может набрать нужный темп для выбранной стратегии и будет беречь шины. Вообще, Макс стал настоящим заклинателем шин, что особенно хорошо было видно в Абу-Даби. Когда Перес и Леклер стали к нему подбираться, то он прибавил. И такой запас у него есть практически всегда», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

В сезоне-2022 «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок Конструкторов, набрав 759 очков. 25-летний нидерландец во второй раз стал чемпионом мира «Формулы-1», набрав 454 очка. 32-летний мексиканец стал третьим (305 очков).