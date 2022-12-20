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Сегодня, 20:28

Другович надеется через пару лет попасть в «Формулу-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Действующий чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович, который в 2023 году будет резервным пилотом «Астон Мартин» поделился мнением о своем будущем.

«Завоевав титул в «Формуле-2», я хотел выступать в «Формуле-1» в следующем году. Однако когда я понял, что это невозможно, в «Астон Мартин» предложили мне лучший из возможных вариантов. В самом начале я был не в восторге, но со временем понял, что у команды очень хорошая программа. В «Астон Мартин» запустили свою молодежную программу, я смогу многому научиться, а они очень хотят, чтобы со мной все получилось. Я буду участвовать в тестах, буду пилотировать машину, поэтому смогу подготовиться. Надеюсь, через год или два я буду выступать в «Формуле-1», — приводит слова Друговича Racingnews365.

22-летний бразилец стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2022, набрав 265 очков.

Источник: https://racingnews365.com/drugovich-rues-missed-f1-chance-ahead-of-reserve-programme
Формула-1
Астон Мартин
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