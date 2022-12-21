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Сегодня, 00:23

Окон заявил, что было приятно обойти Алонсо в личном зачете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что ему было приятно оказаться выше своего напарника Фернандо Алонсо в общем зачете пилотов.

«Я бы сказал, что это было очень приятно. Он очень, очень быстрый гонщик, и мне нужно быть максимально улучшить свои навыки, чтобы обойти его. Оказаться в итоге выше него — большое удовлетворение в этом году. Было здорово поработать с Фернандо и поднять команду на нынешний уровень. Рад, что провёл с ним два года, и желаю ему всего наилучшего в «Астон Мартине». Надеюсь, в будущем сможем побороться так же плотно», — приводит слова Окона Motorsport.

В минувшем сезоне 26-летний француз занял восьмую строчку в личном зачете, набрав 92 очка. 41-летний испанец занял девятое место в турнирной таблице (81 очко).

В сезоне-2023 Алонсо будет выступать за «Астон Мартин».

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/ocon-alonso-alpine-f1-teammates/10413015/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
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