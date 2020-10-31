Хельмут Марко намекнул, что Квята не будет в «Альфа Таури» в следующем сезоне
20:12
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не будет выступать за команду в следующем сезоне.
«Альфа Таури» нужен лидер. В этой роли мы видим Гасли, -сказал Марко в интервью Sky in Germany. — Ведь в следующем году его напарником будет очень молодой гонщик».
26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провел в «Торо Россо», которая в 2020 году была переименована в «Альфа Таури». Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за «Ред Булл».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...