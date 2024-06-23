«Хаас» выступил с заявлением по итогам судебных разбирательств с «Уралкалием»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» выпустила заявление по итогам судебных разбирательств с компанией «Уралкалий», в котором назвала себя победителем спора с бывшим титульным спонсором.

«Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации «Уралкалия» с Россией, от «Хааса» нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях», — цитирует заявление команды Autosport.

Согласно сообщению «Хааса», суд посчитал справедливым основание для расторжения контракта. Договор признали утратившим силу в момент разрыва. Кроме того, команде разрешили оставить часть спонсорских денег, относящихся к периоду до расторжения, и вернуть остаток «Уралкалию».

Ранее, 20 июня, пресс-служба «Уралкалия» заявила, что швейцарский суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию за расторжение контракта. Однако из релиза команды «Формулы 1» этого не следует.