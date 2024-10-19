Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:12

На аукцион выставили болид Шумахера, на котором он провел последний сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В аукционный доме RM Sotheby's выставили болид «Феррари», на котором катался экс-чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Пилот провел за рулем болида последний сезон в «Формуле-1».

В начале октября сообщалось, что 55-летний Шумахер присутствовал на свадьбе дочери, выйдя на публику впервые за 11 лет. Бывшему гонщику по-прежнему требуется круглосуточная медицинская помощь после несчастного случая на горнодыжной трассе в 2013 году.

Формула-1
Михаэль Шумахер
Читайте также
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Фрэнсис Нганну проведет первый бой по правилам ММА после разрыва с UFC
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости