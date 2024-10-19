На аукцион выставили болид Шумахера, на котором он провел последний сезон

В аукционный доме RM Sotheby's выставили болид «Феррари», на котором катался экс-чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Пилот провел за рулем болида последний сезон в «Формуле-1».

В начале октября сообщалось, что 55-летний Шумахер присутствовал на свадьбе дочери, выйдя на публику впервые за 11 лет. Бывшему гонщику по-прежнему требуется круглосуточная медицинская помощь после несчастного случая на горнодыжной трассе в 2013 году.