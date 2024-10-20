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Сегодня, 14:15

Расселл рассказал, что Хэмилтон предложил ему свои детали для болида после аварии в квалификации

Владислав Маслов
Корреспондент
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Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что о предложении своего напарника Льюиса Хэмилтона поделиться деталями для болида после аварии.

По ходу 3-го квалификационного заезда «Гран-при США» Расселл попал в аварию на высокой скорости, вылетев на гравий и врезавшись в ограждения. После инцидента на трассе были показаны желтые флаги.

В результате удара автомобиль британца был поврежден, и, поскольку у команды было только два комплекта новых деталей (по одному для каждого гонщика), то запчастей для замены в наличии не оказалось. Это означает, что Расселлу пришлось бы вернуться к предыдущей модификации своего болида, уступающей в характеристиках.

В связи с этим Хэмилтон предложил партнеру по команде снять все новые детали с его машины и установить на автомобиль Расселла. Хэмилтон провалил квалификацию, заняв 19-е место, в то время как его напарник стал 6-м.

«Сейчас мы обеспокоены.Нам придется вернуться к предыдущей версии машины. Льюис любезно предложил свои детали, но мы не собираемся обмениваться. Я не знаю, как это повлияет на гонку, но это наша самая большая проблема сейчас», — цитирует Расселла Motorsport.

Сообщается, что «Мерседесу» еще предстоит оценить наилучший план на гонку. Однако маловероятно, что руководство примет предложение Хэмилтона, поскольку это потребует проведения масштабной работы на обоих болидах.

«Гран-при США» пройдет 20 октября на «Трассе Америк» в Остине, старт — в 22:00 по московскому времени.

Источник: Motorsport
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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