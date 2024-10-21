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Леклер — после дубля «Феррари» на «Гран-при США»: «Мы по-прежнему нацелены на титул»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от победы на «Гран-при США». 27-летний монегаск стартовал с четвертой позиции и финишировал первым с отрывом в 8,562 секунды.

Вторым в гонке стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Это был непростой уик-энд, у меня были проблемы из-за не лучших ощущений от управления болидом, но я был уверен, что в гонке ситуация улучшится, так и вышло. Очень доволен сегодняшним днем. Первое и второе места для команды — мы не могли и мечтать о большем. Мы проделали отличную работу. У машины был действительно хороший темп. Это заслуга инженеров. Вся команда работает отлично. Мы по-прежнему нацелены на титул», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Леклер одержал третью победу в сезоне-2024: до этого он выигрывал на этапах в Монако и Италии. На данный момент пилот «Феррари» занимает третье место в личном зачете, проигрывая Ферстаппену 84 очка.

«Макларен» лидирует в Кубке конструкторов с 544 очками. «Ред Булл» занимает вторую строчку с 504 очками, «Феррари» идет на третьем месте с 496 очками.

Источник: Sky Sports
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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