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Сегодня, 11:01

«Тойота» стала техническим партнером «Хаас» и вернулась в «Формулу-1»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о техническом сотрудничестве с «Тойотой».

В рамках сделки «Тойота» станет официальным техническим партнером «Хаас» и будет обмениваться с командой ресурсами. Также «Тойота» предоставит услуги по проектированию, техническому обслуживанию и производству.

«Я очень рад, что «Хаас» и «Тойота» объединились для создания этого партнерства. Сотрудничество с мировым лидером в автомобильной отрасли, который будет работать вместе с нашей организацией, стремясь развивать и ускорять собственные технические и инженерные разработки, — это партнерство с очевидными преимуществами для обеих сторон», — заявил руководитель «Хаас» Аяо Комацу, слова которого приводит Autosport.

Логотипы «Тойоты» появятся на форме команды уже начиная с «Гран-при США», которое состоится 18-20 октября.

Формула-1
Хаас
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