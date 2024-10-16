Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:33

Мазепин заявил, что не вернется в «Формулу-1»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Российский пилот Никита Мазепин заявил, что не вернется к выступлениям в «Формуле-1».

«Хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», — написал Мазепин в соцсетях.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Никита Мазепин
Читайте также
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости