Мазепин заявил, что не вернется в «Формулу-1»

Российский пилот Никита Мазепин заявил, что не вернется к выступлениям в «Формуле-1».

«Хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», — написал Мазепин в соцсетях.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.