Леклер победил на «Гран-при США», Норрис из-за штрафа уступил Ферстаппену

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при США».

Монегаск одержал третью победу в сезоне-2024: до этого он выигрывал на этапах в Монако и Италии.

Второе место занял партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (отставание +8,562 секунды). Третьим стал пилот «Ред Булл» и лидер личного зачета «Формулы-1» Макс Ферстаппен (+19,412).

Изначально на третьем месте финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис, но британец опустился на строчку ниже из-за 5-секундного штрафа, который он получил по итогам борьбы с Ферстаппеном. С учетом штрафа Норрис проиграл Ферстаппену 0,9 секунды.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон («Мерседес») сошел на втором круге — британец вылетел в гравийную ловушку и не смог из нее выбраться. Сход Хэмилтона стал единственным в гонке.

Классификация по итогам «Гран-при США». Фото Формула-1

Макс Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 354 очками. Ландо Норрис, идущий вторым, теперь отстает от нидерландца на 57 очков. Шарль Леклер, который занимает третье место, отстает от Ферстаппена на 84 очка.

«Макларен» лидирует в Кубке конструкторов с 544 очками. «Ред Булл» занимает вторую строчку с 504 очками, «Феррари» идет на третьем месте с 496 очками.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 25 по 27 октября в Мексике.