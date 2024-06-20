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Швейцарский суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта

Алина Савинова
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Швейцарский арбитражный суд рассмотрел спор между компанией «Уралкалий» и выступающей в «Формуле-1» американской командой «Хаас» по поводу расторжения спонсорского договора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Уралкалий», в результате детального рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны «Хааса» и присудил «Уралкалию» компенсацию.

«Компания ожидает, что «Хаас» незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала. Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — заявили в российской компании.

В марте 2022 года «Хаас» расторг контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за ситуации на Украине и разорвал соглашение с «Уралкалием». В связи с этим компания из России потребовала от американской команды возврата спонсорских денег.

Источник: ТАСС
Формула-1
Хаас
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