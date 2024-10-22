Руководитель «Мерседеса» Вольф обвинил судей в предвзятости на «Гран-при США»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал некоторые решения стюардов на «Гран-при США».

Так, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл был оштрафован за выдавливание пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, а представитель «Макларена» Ландо Норрис — за обгон лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Ферстаппен не получил штраф за инцидент с Норрисом. А Ландо наказали за то, что его выдавили и он обогнал по внешней траектории. Считаю это решение немного предвзятым, но, хочу сказать, я не удивлен», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Победу на прошедшем «Гран-при» одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. На второй строчке расположился его партнер по команде Карлос Сайнс, а тройку замкнул пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Следующий «Гран-при» «Формулы-1» пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.