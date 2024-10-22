Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:56

Руководитель «Мерседеса» Вольф обвинил судей в предвзятости на «Гран-при США»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал некоторые решения стюардов на «Гран-при США».

Так, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл был оштрафован за выдавливание пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, а представитель «Макларена» Ландо Норрис — за обгон лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Ферстаппен не получил штраф за инцидент с Норрисом. А Ландо наказали за то, что его выдавили и он обогнал по внешней траектории. Считаю это решение немного предвзятым, но, хочу сказать, я не удивлен», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Пилот &laquo;Макларена&raquo; Ландо Норрис (справа) и&nbsp;пилот &laquo;Ред Булл&raquo; Макс Ферстаппен на &laquo;Гран-при США&raquo; в&nbsp;Остине. Главного конкурента Ферстаппена наказали за его обгон. «Гран-при США» «Формулы-1» закончился скандалом

Победу на прошедшем «Гран-при» одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. На второй строчке расположился его партнер по команде Карлос Сайнс, а тройку замкнул пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Следующий «Гран-при» «Формулы-1» пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Тото Вольфф
Читайте также
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Популярное видео
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости