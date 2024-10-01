«Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» после сезона-2025

«Рено» прекратит производить двигатели для «Формулы-1» после 2025 года, сообщает Autosport.

Завод по производству силовых установок в Вири-Шатийоне будет переоборудован в центр, в котором будут разрабатываться технологии для использования в автомобилях «Рено» и «Альпин». При этом центр продолжит работать над технологиями для гоночных подразделений, в том числе для поддержки программы «Альпин» в серии гонок на выносливость WEC.

Ожидается, что с 2026 года команда «Формулы-1» «Альпин» будет использовать моторы «Мерседес».