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Сегодня, 06:57

«Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» после сезона-2025

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Рено» прекратит производить двигатели для «Формулы-1» после 2025 года, сообщает Autosport.

Завод по производству силовых установок в Вири-Шатийоне будет переоборудован в центр, в котором будут разрабатываться технологии для использования в автомобилях «Рено» и «Альпин». При этом центр продолжит работать над технологиями для гоночных подразделений, в том числе для поддержки программы «Альпин» в серии гонок на выносливость WEC.

Ожидается, что с 2026 года команда «Формулы-1» «Альпин» будет использовать моторы «Мерседес».

Формула-1
Альпин
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