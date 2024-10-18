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Сегодня, 23:17

Сайнс выиграл первую практику «Гран-при США», в тройке — Леклер и Ферстаппен

Руслан Минаев
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем первой практики на этапе «Формулы-1» в Остине (США).

Время испанца составило 1 минута 33,602 секунды. Второе место занял партнер Сайнса по команде монегаск Шарль Леклер (+0,021 секунды). Третьим стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,253).

В ночь на 19 октября состоится квалификация к спринту, который пройдет в субботу в 21.00 мск. Квалификация запланирована на 01.00 мск 20 октября, а «Гран-при США» — на 22.00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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