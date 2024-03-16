Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

16 марта, 09:37

Штайнер: «Я слишком долго оставался в «Хаасе» — и понял, что не хочу снова бороться за 7-8-9 места»

Гюнтер Штайнер объяснил решение покинуть «Хаас»
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил решение покинуть американскую команду.

«Чем больше проходит времени — тем яснее я понимаю, что слишком долго оставался в «Хаасе». С теми возможностями, что у нас были, мы могли бы продолжать бороться за 7-8-9 место, но никак не могли бы бороться за подиумы. И я понял, что это не то, чем я хочу заниматься в жизни в долгосрочной перспективе. Я хочу иметь возможность бороться, возможность сражаться за самые высокие места», — приводит слова Штайнера Autosport.

Также 58-летний менеджер не исключил, что может вернуться в «Формулу-1». Однако он готов присоединиться только к правильному проекту, в котором все будет правильно организовано.

10 января «Хаас» объявил об отставке Штайнера. Он работал в команде на протяжении десяти лет. На место Штайнера был назначен японец Аяо Комацу.

Формула-1
Хаас
3
3
Читайте также
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вассер: «Если «Феррари» все сделает правильно, то сможет побороться с «Ред Булл»

Сотрудница «Ред Булл» подаст апелляцию на решение команды отклонить ее жалобу на Хорнера
Новости
RSS RSS
Все новости