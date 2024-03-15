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15 марта, 12:08

Вассер: «Если «Феррари» все сделает правильно, то сможет побороться с «Ред Булл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что на данный момент команда не может составить конкуренцию «Ред Булл».

«Не хочу показаться пессимистом, ведь мы хорошо провели последний гоночный уик-энд, а в такие моменты нужно сохранять уверенность в себе и наслаждаться ими. При этом ясно, что «Ред Булл» по-прежнему впереди. В квалификации их темп был лучше где-то на 0,2-0,3 секунды, в гонке же их преимущество еще немного выросло. При этом сложно оценивать истинный размер отрыва, ведь мы не знаем, атаковали ли в «Ред Булл» на пределе или нет», — приводит слова Вассера Speed Week.

Также руководитель «Феррари» отметил, что при дальнейшем прогрессе у команды будет шанс усилить давление на соперников. Однако, по его словам, чтобы догнать «Ред Булл», «Феррари» нужно прибавить во всех областях.

«Если мы все сделаем правильно, то сможем побороться с «Ред Булл». Мы достигли прогресса почти во всех областях, и теперь нам нужно еще ускориться», — сказал Вассер.

В Кубке конструкторов «Феррари» после двух этапов сезона-2024 занимает второе место, набрав 49 очков. «Ред Булл» лидирует с 87 очками.

Третий этап пройдет с 22 по 24 марта в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Ред Булл
Феррари
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