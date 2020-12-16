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Грожан успешно перенес операцию на руке

14:49
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Гонщик Ромен Грожан успешно перенес операцию на левой руке после аварии на «Гран-при Бахрейна».

Французскому пилоту потребовалось хирургическое вмешательство из-за разрыва связки большого пальца.

«Всем привет, хорошего дня! Я отлично выспался и почти не чувствую боли. Хотя, мне до сих пор немного неудобно печатать сообщения», — написал у себя в Instagram Грожан, опубликовав фото из больничной палаты.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.

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