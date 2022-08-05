Гонщик «Феррари» Сайнс: «Пока математические шансы на победу остаются, сдаваться нельзя»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что команда еще имеет шансы на победу в чемпионате

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что команда еще имеет шансы на победу в чемпионате «Формулы-1».

«Думаю, для нас предельно очевидно, что именно мы должны делать. А именно выигрывать те гонки, в которых хочет победить Ферстаппен. Потому что 25 очков — это довольно много. Мне кажется, что в группе лидеров еще очень многое может произойти. Да, это правда, что для победы в чемпионате нам потребуется помощь от «Ред Булл» — потребуются их сходы, потери очков Максом. Но даже если этого не случится, пока математические шансы остаются, сдаваться нельзя», — приводит слова Сайнса F1i.com.

За девять этапов до конца сезона-2022 «Ф-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») в общем зачете занимает первое место — 258 очков. У гонщика «Феррари» Шарля Леклера 178 очков, у Сайнса — 156.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.