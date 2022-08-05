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Сегодня, 19:27

«Ред Булл» и «Порше» вновь отложили объявление о партнерстве

Иван Шитик
Корреспондент
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«Порше» приобретет 50 процентов акций команды «Ред Булл», сообщает Motorsport.

О сделке планировалось объявить в начале августа, но в последний момент срок был перенесен, так как Всемирный совет по автоспорту не смог утвердить правила двигателей с 2026 года.

Ключевым сдерживающим фактором остается новый регламент. Решение должны были принять 2 августа, однако теперь голосование перенесено на 8-е число.

Без регламента «Порше» не может сделать официальное объявление о своем приходе в «Королевские гонки».

Ред Булл
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