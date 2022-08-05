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Сегодня, 17:00

Источник: «Макларен» хочет расторгнуть контракт с Риккьярдо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Макларен» проинформировала австралийского гонщика Даниэля Риккьярдо о желании досрочно расторгнуть с ним контракт, утверждает Autosport.

При этом контракт пилота с «Маклареном» подразумевает опцию продления на сезон-2023, которой может воспользоваться гонщик. Австралиец получит существенную сумму в том случае, если пойдет навстречу «Макларену» и не станет активировать опцию.

Ожидается, что в «Макларен» Риккьярдо заменит другой австралийский гонщик — Оскар Пиастри.

В текущем сезоне Риккьярдо занимает 12-е место в личном зачете чемпионата, набрав в 13 гонках 19 очков.

Макларен
Даниэль Риккардо
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