Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Японии»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Японии».
Время лучшего круга 26-летнего гонщика составило 1 минуту 28,197 секунды.
Второе место занял партнер Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес (отставание +0,066 секунды). Третьим стал пилот «Макларен» Ландо Норрис (+0,292).
Гонка на «Гран-при Японии» пройдет в воскресенье, 7 апреля. Начало — в 7.50 по московскому времени.
Итоговый протокол квалификации на «Гран-при Японии».
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