Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что он думает об инициативе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по борьбе с расизмом. Гонщики встают на одно колено перед началом соревнований.

«Я понимаю, почему Льюис борется против расизма, поскольку ему близка эта проблема, — цитирует Тодта Autosport. — Но также я понимаю и пилотов, которые отказываются преклонять колено. Все люди разные и одни пытаются решить проблему публично, другие — стараются не привлекать к своим действиям особого внимания — но мы все без исключения делаем все, чтобы положить конец расизму. Я заявляю, что жизни имеют значение. Все жизни. Не только черных. Но и желтых. И белых. Имеют значение все жизни».

Ранее Льюис Хэмилтон призвал руководство Liberty Media и FIA принять меры и сделать так, чтобы все пилоты «Формулы-1» принимали участие в акциях перед стартом «Гран-при», преклоняя колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией любого рода.