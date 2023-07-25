Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:29

Вассер: «Феррари» допустила слишком много ошибок в Венгрии. Дело не только в пит-стопах»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что команда допустила много ошибок на «Гран-при Венгрии».

Шарль Леклер завершил гонку седьмым после задержки на пит-стопе и штрафа за превышение скорости на пит-лейн, Карлос Сайнс стал восьмым.

«Мы разочарованы результатами. Но, в конце концов, если бы у Леклера не было задержки в семь-восемь секунд на пит-стопе и пятисекундного штрафа… Мы не можем допускать такие ошибки, если хотим быть конкурентоспособными. Темп не был чудесным, но он не так далек от темпа Хэмилтона. Однако в таких условиях нельзя допускать ошибки.

Начиная с квалификации, мы допустили слишком много ошибок. Мы не смогли подняться выше шестой позиции, а в гонке случилась [заминка] на пит-стопе, штраф… Мы не можем позволить себе все эти ошибки, если хотим зарабатывать больше очков», — приводит слова Вассера It.motorsport.

 
Макс Ферстаппен. Хэмилтон не смог остановить Ферстаппена, а «Макларен» — догнать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»), на третьей строчке — Серхио Перес («Ред Булл»).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
0
Читайте также
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Украинские фехтовальщики бойкотируют поединки с россиянами на ЧМ-2023, но рискуют остаться без Олимпиады
Российский военный у Времевского выступа уничтожил более десятка боевиков ВСУ
Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров
В водохранилище в Мытищах найден труп с гирей на ноге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккардо — о столкновении с Чжоу в Венгрии: «Сражался бы за очки, если бы не старт»
Новости
RSS RSS
Все новости