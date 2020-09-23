«Формулу-1» возглавит бывший босс «Феррари»

Бывший руководитель команды «Феррари» Стефано Доменикали должен стать новым боссом «Формулы-1» в следующем году, сообщает ВВС. 55-летний итальянец, покинувший «Феррари» в начале 2014 года, в данный момент является исполнительным директором производителя спортивных автомобилей «Ламборджини». Кроме того, он руководит одной из комиссий ФИА.

С 2017 года пост генеральной директора «Ф-1» занимает Чейз Кэрри, но промоутеры серии из Liberty Media давно ищут ему более авторитетную замену. На это место сватали главу «Мерседеса» Тото Вольффа, но данное назначение заблокировала «Феррари», которая имеет очень большое влияние на руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации.