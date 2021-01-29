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«Формула-1» сократила время свободных практик в сезоне-2021

13:14
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Пресс-служба «Формулы-1» объявила об изменении в регламенте проведения сессий свободных заездов в сезоне-2021.

На официальном сайте гоночной серии сообщается, что в 2021 году первая и вторая свободные практики на каждом этапе будут проводиться на протяжении 60 минут. Ранее обе сессии длились по 90 минут на каждом «Гран-при».

Помимо этого, «Формула-1» опубликовала время начала всех 23 гонок сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.2021-f1-grand-prix-start-times-confirmed-including-a-return-to-races.2yVK1PdBmoXkjGKdAr2C3e.html

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