«Формула-1» сократила время свободных практик в сезоне-2021

Пресс-служба «Формулы-1» объявила об изменении в регламенте проведения сессий свободных заездов в сезоне-2021.

На официальном сайте гоночной серии сообщается, что в 2021 году первая и вторая свободные практики на каждом этапе будут проводиться на протяжении 60 минут. Ранее обе сессии длились по 90 минут на каждом «Гран-при».

Помимо этого, «Формула-1» опубликовала время начала всех 23 гонок сезона-2021.