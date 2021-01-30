Хэмилтон заявил о желании стать восьмикратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил о желании завоевать восьмой в карьере чемпионский титул «Формулы-1».

«Восьмой титул — это было бы невероятно. Я даже произношу эту цифру с трудом, но я сфокусирован на этой задаче и знаю, что у меня есть необходимая поддержка», — цитирует Ruetir со ссылкой на Sportweek Хэмилтона.

В сезоне-2020 Хэмилтон завоевал седьмой титул чемпиона «Формулы-1» и догнал по этому показателю легендарного пилота «Феррари» Михаэля Шумахера.