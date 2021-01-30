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Хэмилтон заявил о желании стать восьмикратным чемпионом «Формулы-1»

11:48
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил о желании завоевать восьмой в карьере чемпионский титул «Формулы-1».

«Восьмой титул — это было бы невероятно. Я даже произношу эту цифру с трудом, но я сфокусирован на этой задаче и знаю, что у меня есть необходимая поддержка», — цитирует Ruetir со ссылкой на Sportweek Хэмилтона.

В сезоне-2020 Хэмилтон завоевал седьмой титул чемпиона «Формулы-1» и догнал по этому показателю легендарного пилота «Феррари» Михаэля Шумахера.

Дополнительная информация:

https://www.ruetir.com/2021/01/29/on-sportweek-the-exclusive-interview-with-hamilton-between-civil-rights-and-the-greatest-dream/

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