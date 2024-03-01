Ферстаппен назвал неожиданным результат квалификации на «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации на «Гран-при Бахрейна».

«Было очень весело. Сцепление машины с трассой было очень хорошим, но из-за ветра в последние два дня собрать вместе хороший круг было не так просто. Это же касается и квалификации. Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно, и я в любом случае очень рад поулу. Это было немного неожиданно, но, к счастью, в квалификации машина заработала хорошо, и в целом я чувствовал себя комфортно», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вторым по итогам квалификации стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, на третьем месте расположился пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Заезд проходил на трассе «Сахир».

Гонка состоится в субботу и начнется в 18.00 по московскому времени.