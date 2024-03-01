Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

1 марта, 20:40

Ферстаппен назвал неожиданным результат квалификации на «Гран-при Бахрейна»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации на «Гран-при Бахрейна».

«Было очень весело. Сцепление машины с трассой было очень хорошим, но из-за ветра в последние два дня собрать вместе хороший круг было не так просто. Это же касается и квалификации. Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно, и я в любом случае очень рад поулу. Это было немного неожиданно, но, к счастью, в квалификации машина заработала хорошо, и в целом я чувствовал себя комфортно», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вторым по итогам квалификации стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, на третьем месте расположился пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Заезд проходил на трассе «Сахир».

Гонка состоится в субботу и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/13082815/bahrain-gp-live-f1-updates-and-video-highlights-from-practice-qualifying-and-race-at-2024-season-opener
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
2
2
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл первую в сезоне «Формулы-1» квалификацию «Гран-при Бахрейна»

«Формула 1»: расписание всех гонок — даты и этапы сезона 2024
Новости
RSS RSS
Все новости