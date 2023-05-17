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17 мая, 20:43

«Формула-1» не будет требовать компенсации с промоутеров гонки в Имоле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Организаторы «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле освобождены от выплаты ежегодного взноса за проведение, сообщает Daily Mail.

Этап в Формуле 1 на итальянской трассе должен был состояться 19-21 мая, но отменен из-за проливных дождей и наводнения в регионе. Судя по словам президента Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани, гонка именно отменена, а не перенесена.

Согласно условия контракта, промоутеры должны были заплатить коммерческим владельцам чемпионата сумму в пределах 18-25 миллионов долларов за гонку 2023 года. Но учитывая обстоятельства отмены, «Формула-1» не станет требовать выплату.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-12094301/F1s-Emilia-Romagna-Grand-Prix-WONT-pay-hosting-fee-20m.html
Формула-1
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