Хорнер выступил за снижение числа «Гран-при»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что хотел бы уменьшить число проводимых Гран-при в сезоне «Формулы-1».

«Какое для меня идеальное число гонок? 18. Проблема заключается в том, что в дело вступает Стефано Доменикали, и этот трюк проделывается каждый год. Изначально Стефано говорит: «Оу, мы не можем поехать в Сильверстоун, да и Монца выглядит неважно». А затем добавляет: «Послушайте, мы не можем потерять Монако, Монцу и Сильверстоун... А как насчет Лас-Вегаса? Хорошо, мы поедем в Лас-Вегас. А еще есть Майами... Хорошо, и туда мы тоже поедем». Знаете, «Ф-1» продолжает находить отличные места, и тяжело сказать «нет». Однако в определенный момент вы выходите на насыщение. 23 — это безумное число гонок и безумный километраж, который вы должны преодолеть. Считаю, что лучше бороться за существующие места, чем добавлять новые. Я чувствую, что мы не так уж и далеки от точки перелома», — приводит слова Хорнера The Financial Times.

В нынешнем сезоне «Формула-1» должна была провести рекордные 24 гонки в году. Однако, с начала был отменен «Гран-при Китая» из-за пандемии коронавируса, а 17 мая был отменен «Гран-при Эмилия-Романьи» из-за наводнения и красного уровня угрозы в регионе.