Мазепин заявил, что ему не интересен Indycar

Российский гонщик Никита Мазепин поделился планами относительно продолжения карьеры после расставания с командой «Формулы-1» «Хаас».

«Я хочу официально заявить, что выступлю на «Шелковом пути», — сказал «СЭ» Никита Мазепин. — Я всячески готовлюсь к гонке. Но при этом хочу отметить, что для меня делом всей жизни и работы было участие в «Формуле-1». Сейчас же я получаю удовольствие от работы с людьми в своем фонде. Но это отнимает много времени. Безусловно, еду на «Шелковый путь» ради победы. Но если у меня это не получится, то не буду нервничать, не расстроюсь, а буду еще больше тренироваться и попробую это сделать во второй раз. Для меня это образ жизни. Если честно, то люблю бездорожье не меньше гонок на асфальте. Я люблю путешествия, люблю природу. Я благодаря этим багги (Мазепин весной вошел в состав команды Сергея Карякина, призера ралли-рейда «Дакар» в категории багги) посетил фантастические места в стране и за ее пределами, в которых никогда бы не оказался.

Есть мнение, что мне подошла бы серия Indycar. Мне неинтересен Indycar. Конечно, не могу сказать, что будет завтра. Но я всю жизнь хотел попасть именно в «Формулу-1?. И я туда попал, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Только был шанс попробовать поездить на конкурентоспособной машине и реально побороться за очки, как... У меня нет сомнений, что это произошло бы, поскольку... Вы помните официальные тесты с «Мерседесом». Это машина, на которой ездил Валттери Боттас. Считаю, что лучшее время среди опытных спортсменов — это значимый результат, который показывает потенциал. Я мечтал о завоевании очков в этом году и теперь надеюсь, что это произойдет в будущем».