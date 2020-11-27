Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Бахрейна» — 1.29,033.

Второе время — у партнера Хэмилтона по команде, Валттери Боттаса (+0,449). Третьим стал гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес (+0,967).

Россиянин Даниил Квят показал 17-й результат (+1,987). Его партнер по команде, Пьер Гасли, стал 5-м (+1,016).