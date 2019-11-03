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Феттель сошел с дистанции на «Гран-при США» из-за сломанной подвески

22:32
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сошел с дистанции в гонке «Гран-при США». Немец стартовал со второй позиции, но потерял несколько мест. На девятом круге на машине Феттеля сломалась задняя подвеска, и он вынужден был остановиться.

Напомним, что ранее пилоты жаловались на слишком большие кочки на трассе в Остине.

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