Феттель сошел с дистанции на «Гран-при США» из-за сломанной подвески
22:32
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сошел с дистанции в гонке «Гран-при США». Немец стартовал со второй позиции, но потерял несколько мест. На девятом круге на машине Феттеля сломалась задняя подвеска, и он вынужден был остановиться.
Напомним, что ранее пилоты жаловались на слишком большие кочки на трассе в Остине.
«I don't know what happened. It ust completely failed»— F1 Madness ? (@F1_Madness) November 3, 2019
That's the end of the race for Vettel#USGP #F1 pic.twitter.com/bh2Ohr0VKL
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