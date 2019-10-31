Феттель рассказал, в какой момент в «Феррари» проиграли чемпионат

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель ответил на вопрос, когда в итальянской команде поняли, что не получится выиграть чемпионат.

- У нас был потрясающий первый день тестов, машина была действительно хороша, — цитирует Феттеля Motorsport. - По сравнению с соперниками, наша первая неделя сложилась очень удачно. Снаружи все радовались, но в команде мы всегда были спокойны.

Вторая неделя тестов была более реалистичной с точки зрения нашего потенциала. И, честно говоря, когда мы приехали в Австралию и обнаружили, что мы позади — это стало для нас сюрпризом. Затем в следующих нескольких гонках расстановка сил была не очень ясна, потому что мы приехали в Бахрейн и там смотрелись довольно сильно.

Потом мы отправились в Китай — и там снова оказались позади. Мы были удивлены этой последовательностью взлетов и падений, но после четырех или пяти гонок картина стала более ясной, и особенно после Барселоны мы поняли, что мы недостаточно быстры.

В этот момент мы засучили рукава и поняли, что мы не в том положении, в каком хотели быть, и вместо того, чтобы сражаться с нашими противниками, нам пришлось сражаться самим с собой. В Mercedes становились все сильнее и сильнее, гонка за гонкой. А мы сначала пытались нащупать твердую почву, и как только нам удалось, мы поняли, что уже позади. Мы понимали, что уже не сможем в одночасье изменить ситуацию.