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Сегодня, 13:42

Феттель рассказал проблемах, с которыми он столкнулся, когда выступал за «Феррари»

Алина Савинова
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Немецкий автогонщик Себастьян Феттель рассказал об этапе своей карьеры, когда он выступал за «Феррари».

«У нас были прекрасные моменты, есть много воспоминаний, которые я сохраню навсегда. И там я завел несколько друзей. С точки зрения цифр и статистики я потерпел неудачу, потому что моей целью было выиграть чемпионат мира, а я этого не сделал. Льюис и «Мерседес» в целом были слишком сильны для нас, и мы не смогли победить их. Но у меня нет никаких сожалений», — приводит RacingNews365.

Также он признался, что некоторые его проблемы были связаны с эмоциональным состоянием.

«Я никогда не ощущал дополнительного давления, будучи пилотом «Феррари». Во всяком случае, я чувствовал давление, которое оказывали на меня собственные ожидания», — добавил автогонщик.

Феттель представлял команду «Феррари» с 2015 по 2022 год. По окончании этого сезона немецкий пилот завершил карьеру.

Источник: https://racingnews365.com/vettel-reveals-toll-of-ferrari-years-it-took-a-while-to-recover
Себастьян Феттель
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