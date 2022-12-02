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Сегодня, 14:14

«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Китая» в 2023 году из-за проблем на фоне коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонка «Формулы-1» в Китае.
Фото Global Look Press

«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Китая» в сезоне-2023.

Гонка не состоится из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса в стране.

«Мы изучаем альтернативные варианты для замены гонки в Китае в следующем сезоне. «Формула-1» объявит об изменениях в случае, если они произойдут», — говорится в заявлении гоночной серии.

«Гран-при Китая» должен был пройти с 14 по 16 апреля 2023 года. Этап на трассе в Шанхае не проводится с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может заменить китайский этап гонкой в Португалии.

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