«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Китая» в 2023 году из-за проблем на фоне коронавируса

«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при Китая» в сезоне-2023.

Гонка не состоится из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса в стране.

«Мы изучаем альтернативные варианты для замены гонки в Китае в следующем сезоне. «Формула-1» объявит об изменениях в случае, если они произойдут», — говорится в заявлении гоночной серии.

«Гран-при Китая» должен был пройти с 14 по 16 апреля 2023 года. Этап на трассе в Шанхае не проводится с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может заменить китайский этап гонкой в Португалии.