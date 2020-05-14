Феттель хочет продолжить карьеру в «Мерседесе»

Четырехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Себастьян Феттель отклонил предложение «Макларена», сообщает F1 Insider.

По информации источника, 32-летний немец хочет выступать в конкурентоспособной команде и намерен либо перейти в «Мерседес», либо уйти из «Формулы-1». Сообщается, что Феттель может занять место Валттери Боттаса, чей контракт с «серебряными стрелами» действует до конца 2020 года. Соглашение другого пилота «Мерседеса», Льюиса Хэмилтона тоже действует до конца 2020 года, но источник утверждает, что оно будет продлено в ближайшее время.

Ранее «Феррари» объявила о том, что Феттель покинет команду после 2020 года. Немец перешел в итальянский коллектив из «Ред Булла» в 2015 году. На его счету 14 побед в 101 гонке за «Феррари», также, пилот дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1», выступая за команду.