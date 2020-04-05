Феттель думает о том, чем будет заниматься после «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что уже задумывается о карьере после «Формулы-1». Четырехкратный чемпион мира рассчитывает выступить в другой гоночной серии.

— Я реалист и понимаю, что не буду в «Формуле-1» еще десять лет, — цитирует Motorsport Феттеля. — Поэтому, понятно, что нужно думать о дальнейшей карьере. Мне реально повезло, потому что есть много возможностей после «Формулы-1». Может быть, заняться чем-то другим в автоспорте или переключиться на что-то совершенно другое. У меня есть некоторые идеи, но я решения не принял. Но не волнуюсь по этому поводу.