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Феттель думает о том, чем будет заниматься после «Формулы-1»

08:22
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что уже задумывается о карьере после «Формулы-1». Четырехкратный чемпион мира рассчитывает выступить в другой гоночной серии.

— Я реалист и понимаю, что не буду в «Формуле-1» еще десять лет, — цитирует Motorsport Феттеля. — Поэтому, понятно, что нужно думать о дальнейшей карьере. Мне реально повезло, потому что есть много возможностей после «Формулы-1». Может быть, заняться чем-то другим в автоспорте или переключиться на что-то совершенно другое. У меня есть некоторые идеи, но я решения не принял. Но не волнуюсь по этому поводу.

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