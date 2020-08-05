Ферстаппен заявил, что ничто не помешает Хэмилтону вновь стать чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон станет чемпионом «Формулы-1» в 2020 году.

— Может ли кто-то помешать Хэмилтону стать чемпионом? Нет, — цитирует GrandPX Ферстаппена. — У «Мерседеса» слишком большое преимущество. Конечно, можно отыграть полторы десятых секунды, но этого все равно будет мало. Я пытаюсь бороться, но сейчас это невозможно. Если просто мечтать о том, чтобы догнать «Мерседес», это не сбудется. Надо продолжать работать.

После четырех гонок сезона-2020 Хэмилтон возглавляет личный зачет с отрывом в 30 очков от ближайшего преследователя и партнера по команде, Валттери Боттаса. Ферстаппен идет на третьем месте и отстает от Хэмилтона на 36 очков.