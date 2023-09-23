Ферстаппен выиграл третью практику на «Гран-при Японии»

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике на «Гран-при Японии». Результат его лучшего круга — 1 минута 30,267 секунды.

Второе и третье место у пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Отставание от первого места — 0,240 секунды и 0,288 секунды соответственно.

Квалификация «Гран-при Японии» состоится сегодня и начнется в 8.50 по московскому времени. Гонка пройдет завтра, 24 сентября, и начнется в 7.50.

Ферстаппен с отрывом лидирует в текущем сезоне — 374 очка. Второе место у Серхио Переса («Ред Булл») — 223 очка, а замыкает тройку Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 180 очков.

Также «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов — 597 очков. «Мерседес» идет на второй строчке (289 очков), а «Феррари» — на третьей (265 очков).