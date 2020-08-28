На «Гран-при Бельгии» завершилась вторая свободная практика.

Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.43,744). Вторым стал Даниэль Риккьярдо из «Рено». На третьем месте лидер сезона и действующий чемпион Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 12-м. Десятое время показал его партнер по команде Пьер Гасли.

«Гран-при Бельгии»

Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.43,744

2. Даниэль Риккьярдо («Рено») — +0,048

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,096

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,390

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,393

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,418

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,424

8. Эстебан Окон («Рено») — +0,464

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,730

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,856

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,934

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,082

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,117

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,152

15. Шарль Леклер («Феррари») — +1,696

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,719

17. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,939

18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,030

19. Ромен Грожан («Хаас») — +2,090

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,498