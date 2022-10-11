Ферстаппен рассказал, с какими трудностями столкнулся на старте сезона-2022 «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что чемпионат мира сезона-2022 «Формулы-1» кардинально отличается от чемпионата прошлого года.

«В любом случае это совсем другие чувства. У нас уже совершенно другие машины, совершенно другой способ участвовать в гонках. И, конечно же, количество гонок, которые мы выиграли.

Несмотря на некоторые штрафы за двигатель, мы снова вышли на передний план, и это был действительно отличный год, который, я думаю, мне будет трудно повторить в будущем. Вот почему мы должны действительно наслаждаться этим. Даже в прошлом году для меня было особенным выиграть титул. Но в этом году все было по-другому. Мы также хорошо поработали в команде", — приводит formel1 слова голландца.

Также он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале этого сезона.

«Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже если выдалась плохая гонка, вы должны набирать очки. И сход — это худшее, что может случиться», — добавил пилот «Ред Булл».

9 октября 25-летний автогонщик занял первое место на «Гран-при Японии» и благодаря этой победе во второй раз подряд стал чемпионом «Формулы-1».