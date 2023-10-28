Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучший круг — 1 минута 18,686 секунды.

Вторым стал Ландо Норрис из «МакЛарен» с результатом 1 минута 18,805 секунды. Замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари», проехавший лучший круг за 1 минуту 18,952 секунды.

Квалификация к «Гран-при Мексики» пройдет в ночь с 28 на 29 октября по московскому времени. Гонка состоится 29 октября — в 23.00 по московскому времени.