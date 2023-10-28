Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:42

Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучший круг — 1 минута 18,686 секунды.

Вторым стал Ландо Норрис из «МакЛарен» с результатом 1 минута 18,805 секунды. Замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари», проехавший лучший круг за 1 минуту 18,952 секунды.

Квалификация к «Гран-при Мексики» пройдет в ночь с 28 на 29 октября по московскому времени. Гонка состоится 29 октября — в 23.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен стал быстрейшим в первой практике «Гран-при Мексики»
Новости
RSS RSS
Все новости