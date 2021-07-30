Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Венгрии», Мазепин стал 19-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».

Время голландца — 1.17,555. Второй результат — у Валттери Боттаса из «Мерседес» (отставание — +0,061), третьим стал его партнер по команде, Льюис Хэмилтон (+0,167).

Российский гонщик Никита Мазепин из «Хаас» занял предпоследнее, 19-е место по итогам сессии, проиграв Ферстаппену 3,437 секунды.

«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа.