Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Венгрии», Мазепин стал 19-м
14:11
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».
Время голландца — 1.17,555. Второй результат — у Валттери Боттаса из «Мерседес» (отставание — +0,061), третьим стал его партнер по команде, Льюис Хэмилтон (+0,167).
Российский гонщик Никита Мазепин из «Хаас» занял предпоследнее, 19-е место по итогам сессии, проиграв Ферстаппену 3,437 секунды.
Here's how we got our Budapest weekend started...#HungarianGP ?? #F1 pic.twitter.com/MNvMQzefyE— Formula 1 (@F1) July 30, 2021
«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа.
Читайте также
Олимпиада-2020, 30 июля: у России — два золота, три серебра, бронза и четвертое место в медальном зачете Игр
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю