Пилот «Ред Булла» решил рассказать о подробностях аварии, в которую он попал на старте «Гран-при Великобритании» в результате столкновения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Я боролся и защищался жестко, но не агрессивно. Будь я агрессивен, мог бы выдавить его с трассы или прижать к стене с правой стороны. Но я оставил ему место и стал входить в поворот. А он не смог повернуть нормально и ударил меня.

Конечно, когда Льюис решился на этот маневр, я должен был осложнить ему жизнь. Может быть, он ждал, что я возьму шире, выеду за границы трассы и таким образом сохраню свою позицию. Но тогда они наверняка рассказывали бы вам, что сохранить лидерство в гонке таким образом нечестно и не по правилам.

Он убрал с трассы своего главного соперника. При этом благодаря скорости наших машин мы обычно по ходу гонки сильно отрываемся от пилотов команды, которая является третьей по скорости. Обычно мы легко можем оторваться на 40-50 секунд. Так что, от 10-секундного наказания особо нет толка", — цитирует Ферстаппена Motorsport.