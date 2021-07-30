Боттас стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Венгрии», Мазепин — 20-й
17:10
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Венгрии». Его время — 1.17,012.
Вторым стал еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (отставание — +0,027). Третий результат у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена (+0,298).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место (+4,869).
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