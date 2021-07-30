Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Tokyo 2020
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Венгрии», Мазепин — 20-й

17:10
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Венгрии». Его время — 1.17,012.

Вторым стал еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (отставание — +0,027). Третий результат у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена (+0,298).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место (+4,869).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Олимпиада-2020, 30 июля: у России — два золота, три серебра, бронза и четвертое место в медальном зачете Игр
Самый грязный забег в олимпийской истории. Такого на Играх не было никогда
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд